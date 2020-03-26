Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що в 2020 році Україна зможе здійснити всі виплати по державному боргу.
Дивися повний текст Ризики дефолту чи реструктуризації боргів відсутні — міністр фінансів Марченко.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:12
Ризики дефолту чи реструктуризації боргів відсутні —...
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Дивися повний текст Ризики дефолту чи реструктуризації боргів відсутні — міністр фінансів Марченко.
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:12
Что подсказывает что разговоры о дефолте не с проста..
Очень похожи на рассказы риэлторов и застройщиков)
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