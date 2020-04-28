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АРМА оголосило конкурс на
арештовані в Україні акції...

АРМА оголосило конкурс на арештовані в Україні акції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:30

АРМА оголосило конкурс на арештовані в Україні акції...

Пропонуємо до обговорення:
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок відбору управителя для акцій ПрАТ "Газтранзит", які Вищий антикорупційний суд передав до АРМА 13 квітня.

Дивися повний текст АРМА оголосило конкурс на арештовані в Україні акції дочірньої компанії \"Газпрому\".
R2
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