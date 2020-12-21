Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.
Дивися повний текст Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за кордоном.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 кві, 2020 12:32
Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за кордоном.
Додано: Чет 30 кві, 2020 12:48
При порохе пытались, но не было возможности взять под контроль доходы от заробитчан.
А тут карантин - какое милое дело
Додано: Чет 30 кві, 2020 13:01
каким образом при порохе пытались? факты?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 30 кві, 2020 16:37
Если закон не изменится и наши туристы смогут ездить на 3 месяца в Европу то кто проконтролирует, что они там делали?
Додано: Чет 30 кві, 2020 17:01
trololo
Как каким образом?
Разве вы не помните как прорабатывали вопрос налогообложения доходов гастарбайтеров (А. Рева)?
Вы думаете в чем суть официального трудоустройства за границей? Исключительно в отчислениях в бюджет - все остальное лирика.
Додано: Чет 30 кві, 2020 22:42
просто поки ніхто не подав до суду на цих креативних зелених менеджерів за обмеження прав та свобод
Додано: П'ят 01 тра, 2020 02:33
А законы про избежание двойного налогообложения разве уже отменены? Или украинцы озаботились о бюджете европейского союза, который недополучит налоги с заробитчан, официально не устроившихся?
Удержать заробитчан в Украине выгодно в стратегической перспективе, это ведь ценнейший ресурс, который любая страна должна беречь. Особенно это важный ресурс в период угрозы новой мировой войны, которая возможно уже началась..
Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:13
1) Государство желает взять всех хитрожопых гастарбайтеров на карандаш, чтоб впоследствии драть с них налоги и лишить их семьи разного рода льгот и субсидий. 2) Выявить лиц имеющих двойное гражданство, что угрожает суверенитету Украины. 3) Узаконить согласно правовой нормативной базе ЕС поставки укр-рабов на европлантации. Пример: в той же Финляндии нет "рабов" желающих работать менее чем за 10 евро в час.
Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:58
Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:40
Двойное гражданство зло - 2014-й доказал это всем более чем убедительно. Желающих стать гражданином другой страны не стоит задерживать, у таких людей нет Родины, такие люди никогда не встанут на ее защиту. С другой стороны Украина обязана на своей территории имплементировать целиком и полностью "британское право", создать равные условия для ведения бизнеса для граждан и иностранцев. Другими словами: обеспечить всем желающим иностранцам и тем кто таким стал возможность свободно жить и работать в Украине. Гос.служба, Армия и МВД, правительство, депутаты и прочие чиновники всех уровней должны быть исключительно гражданами Украины.
|