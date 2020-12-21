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Шмигаль назвав головні умови
для роботи українців за...

Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 12:32

Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.

Дивися повний текст Шмигаль назвав головні умови для роботи українців за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 12:48

При порохе пытались, но не было возможности взять под контроль доходы от заробитчан.
А тут карантин - какое милое дело
valk77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 13:01

  valk77 написав:При порохе пытались, но не было возможности взять под контроль доходы от заробитчан.
А тут карантин - какое милое дело


каким образом при порохе пытались? факты?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 16:37

Если закон не изменится и наши туристы смогут ездить на 3 месяца в Европу то кто проконтролирует, что они там делали?
bogomaz220569
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 17:01

trololo
Как каким образом?
Разве вы не помните как прорабатывали вопрос налогообложения доходов гастарбайтеров (А. Рева)?
Вы думаете в чем суть официального трудоустройства за границей? Исключительно в отчислениях в бюджет - все остальное лирика.
valk77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 22:42

просто поки ніхто не подав до суду на цих креативних зелених менеджерів за обмеження прав та свобод
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 02:33

  valk77 написав:
Вы думаете в чем суть официального трудоустройства за границей? Исключительно в отчислениях в бюджет - все остальное лирика.

А законы про избежание двойного налогообложения разве уже отменены? Или украинцы озаботились о бюджете европейского союза, который недополучит налоги с заробитчан, официально не устроившихся?

Удержать заробитчан в Украине выгодно в стратегической перспективе, это ведь ценнейший ресурс, который любая страна должна беречь. Особенно это важный ресурс в период угрозы новой мировой войны, которая возможно уже началась..
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:13

1) Государство желает взять всех хитрожопых гастарбайтеров на карандаш, чтоб впоследствии драть с них налоги и лишить их семьи разного рода льгот и субсидий. 2) Выявить лиц имеющих двойное гражданство, что угрожает суверенитету Украины. 3) Узаконить согласно правовой нормативной базе ЕС поставки укр-рабов на европлантации. Пример: в той же Финляндии нет "рабов" желающих работать менее чем за 10 евро в час.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:58

  agcsc написав:Выявить лиц имеющих двойное гражданство, что угрожает суверенитету Украины.


Каким образом наличие у человека второго гражданства угрожает суверенитету Украины? Откуда в 21 веке эта дикость, что сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:40

Двойное гражданство зло - 2014-й доказал это всем более чем убедительно. Желающих стать гражданином другой страны не стоит задерживать, у таких людей нет Родины, такие люди никогда не встанут на ее защиту. С другой стороны Украина обязана на своей территории имплементировать целиком и полностью "британское право", создать равные условия для ведения бизнеса для граждан и иностранцев. Другими словами: обеспечить всем желающим иностранцам и тем кто таким стал возможность свободно жить и работать в Украине. Гос.служба, Армия и МВД, правительство, депутаты и прочие чиновники всех уровней должны быть исключительно гражданами Украины.
agcsc
 
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