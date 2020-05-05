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Який відсоток українців
згоден терпіти матеріальні...

Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:08

Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні...

Пропонуємо до обговорення:
Результати опитування Інституту Горшеніна та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта.

Дивися повний текст Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні труднощі заради реформ (опитування).
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Пусть все госслужащие терпят вместе с семьями! Начина с президента !
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:42

Для начала назовите хоть одну успешную реформу, которая сделала жизнь в стране лучше, а не хуже.
777serg87
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:27

Відношення 1:2 - це вирок цій країні (
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:19

  777serg87 написав:Для начала назовите хоть одну успешную реформу, которая сделала жизнь в стране лучше, а не хуже.

При Кучме когда создали ФОП. При Ющенко - реформа денег (поменяли купоны на гривну). Порошенко - безвиз. Но это конечно случайности скорее.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:49

  BIGor написав:
  777serg87 написав:Для начала назовите хоть одну успешную реформу, которая сделала жизнь в стране лучше, а не хуже.

При Кучме когда создали ФОП. При Ющенко - реформа денег (поменяли купоны на гривну). Порошенко - безвиз. Но это конечно случайности скорее.


Безвиз - это немного не та реформа. Денежная реформа ... Ну, хуже она не сделала, хотя обывателю от нее, наверное, особой пользы не видно было.
А вот ФОП - это да. Я бы ещё добавил введение фиксированной ставки подоходного налога и введение внешнего тестирования вместо выпускных экзаменов в школе с поступлением в вузы на основе этих результатов.
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