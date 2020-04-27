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Ринок праці після
карантину: чого очікувати

Ринок праці після карантину: чого очікувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:46

Ринок праці після карантину: чого очікувати

Пропонуємо до обговорення:
Карантин може справити довгостроковий вплив на ринок праці та поведінку громадян.

Дивися повний текст Ринок праці після карантину: чого очікувати.
R2
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