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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #1234 ... 72>
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:34

Пенсії в Україні

Фондированная система пенсионного обеспечения к 2021 года. 4% взноса с дохода позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн.

Реальна ли такая система для Украины?


Более детально:

Пенсия: каждый сам за себя

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:59

По-моему заголовок содержит разжигание паники :)

"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.

А "каждый сам за себя" - это вражеская пропаганда :)
В Украине ведь не так? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:18

  Вкладчик1234 написав:По-моему заголовок содержит разжигание паники :)

"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.

А "каждый сам за себя" - это вражеская пропаганда :)
В Украине ведь не так? :)

Какая паника, к сожалению, суровая реальность :cry:

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:01

Re: Пенсия: каждый сам за себя

добрый день.[BR]Подскажите пожалуйста кто нибудь подгружал документы в пенсионный фонд
leonid2922
 
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это со скольки лет нужно работать, что бы получить 1 млн к пенсии? Зображення
corew2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:42

corew2020

865 років
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:27

Re: Пенсия: каждый сам за себя

  greenozon написав:865 років
а если докупить?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:06

Джон можна, якщо є 10 млн
)))))))))
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:57

Re: Пенсия: каждый сам за себя

подививсяі свої дані по пенсійному фонду та офігів ... пенсію мені призначать через 22 роки ... за ці 20 років роботи я сплатив у пенсійний фонд 408 тис грн ( або по нинишньому курсу 27 = 15000 долл ..тобто якщо б держава платила мені хоча б 0.5% місяць ( як платить по відсоткам МВФ та інш) то я б щомісяця отримував 75 долл , нехай я вже припинив платити в пенсійний , тоді враховуючи щомісячне нарахування відсотків, через 20 років пенсійний капітал складе 49400 дол, шо навіть по курсу 200 складе 6700 долл... і щомясяця я буду отримувати 240 дол...
при нарахуванні всього 0.25% сума склала б 27 тис та 68 долл щомісяця ...
то питаннянахіба мені така держава яка з моїми грошима впоратися не може ? і зичить де завгодно не дозволяючи при цьому мені вільно розпоряджатися своїм пенс фондом ??
Serg2717
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 01:21

тим часом Пенсійний фонд не зараховує час знаходження у відпустці за свій рахунок на час карантина до пенсійного стажа.....напевно того що не сплачено внески до Пенсійного фонда....бо небуло зарплатні......
chieff
 
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