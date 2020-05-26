Отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду дозволить гривні серйозно зміцнитися.
Дивися повний текст Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 08:37
Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
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Дивися повний текст Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт.
Додано: Суб 30 тра, 2020 08:45
Деньги от этих организаций приходят на покрытие долгов, нет никакой инвестиции, поэтому нет смысла улучшать курс и нацбанк займет позицию выкупа доллара и пополнения резервов
Додано: Суб 30 тра, 2020 09:09
Хорошая попытка манипулировать спросом на валюту. Нац банк не допустит курса 21грн ни в каком случае. Как показывает не так давнее время он сдерживал долар, не давая ему упасть резким скачком. Так и тут будет. Скорее всего будет или в раене 26-27грн или скачок к 29.
Додано: Суб 30 тра, 2020 09:48
Фантастические придумки с долговой ямой 765 миллиардов г(н из них дыра бюджета 300 лиардов и 465 лиардов долги )2020 просто смешно читать такие статьи , это типа бегите сдавайте зеленый НБУ нуждается в зелени ,,Заказная статья Зеленобобиков
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:17
"бред сивої кобили"..., якщо хтось слідкує, то як не дивно, але вже декілька раз отримували доляри від фонду і в ці якраз дні його надходження курс досить інтенсивно зростав. Звичайно причина була в іншому, але вплив фонду на курс на цій території - як і вплив кобили. "Свої люди" що захочуть, те і зроблять з курсом, як і зі всім іншим.
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:50
После такого оптимистического прогноза - надо срочно покупать доллары.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:15
Это не экспертиза а полная дезинформация людей.
Государство больно. Сколько б ему денег не дали сейчас - всё пойдёт в унитаз и на счета европейских и швейцарских банков....
К сожалению Зеленский пока слышит только глупых людей, которые его жёстко подставляют и страну. А может это и зговор.... Б-г его знает.
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