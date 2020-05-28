Поки Україна готує серйозні інвестиції в газотранспортну систему (ГТС), транзит газу через територію країни скорочується.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:05
Росія в півтора рази скоротила транзит газу через Україну
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Дивися повний текст Росія в півтора рази скоротила транзит газу через Україну.
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