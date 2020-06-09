Про це повідомляє АН "Благовіст".
Дивися повний текст Оренда квартир у Києві подешевшала.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:27
Оренда квартир у Києві подешевшала
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Дивися повний текст Оренда квартир у Києві подешевшала.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:28
Последнее, что нужно было человеку - это переезд во время карантинной самоизоляции. Прям толпами ходили в поисках оазиса. Спрос упал. Малополезных сотрудников уволили. Те съехали с арендованной квартиры обратно к родителям. Но самоизоляция с таким количеством людей в квартире - хороший мотиватор искать работу и квартиру. И не осень думаю все, как всегда, будет разобрано, в том числе и студентами.
Арендный бизнес очень чувствительный, и все нужно учитывать.
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:55
Да,очень не выгодно сейчас сдавать квартиру. Класно торговать овощами особенно если сам вырастил. Касса трех дней равняется оренде квартиры за месяц.
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:05
Цены будут пикировать и дальше. Предложение всё больше превышает спрос. В Киеве ловить больше нечего - после оплаты аренды на жизнь остаются те же 3-4 тыс. гривен, что можно заработать и у себя дома, в провинции.Сейчас заработать можно только гастарбайтером в ЕС.
С другой стороны, короновирус покосит немало киевлян, наследники которых, ввиду нереальности продажи в данный момент недвижимости, будут пытаться сдавать освободившееся жильё.
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:11
Re: Оренда квартир у Києві подешевшала
Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает.
То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.
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