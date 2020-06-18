ВР направила кошти з фонду боротьби з COVID-19 на ремонт...
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Верховна Рада України прийняла в цілому проект закону №3509 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Відповідне рішення підтримав 331 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Враховуючи викладене, положення законопроекту про доповнення статті 28 Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» (в частині видатків на «фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення») зумовлює внутрішню неузгодженістю норм цього Закону, а використання на покращення транспортного сполучення та дорожнє будівництво коштів Фонду, створеного у складі Державного бюджету України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби та боротьби з її наслідками, на наш погляд, не відповідає цільовому спрямуванню коштів Фонду.