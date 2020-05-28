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Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 чер, 2020 07:01
Пропонуємо до обговорення:
Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, чому в Україні не було реалізовано проект Hyperloop.
Дивися повний текст Омелян пояснив, чому в Україні не було реалізовано обіцяний ним проект Hyperloop
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:01
С гипер понятно. А почему не реализованы чистые туалеты в УЗ?
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