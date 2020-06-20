Голова НБУ Яків Смолій подав на ім'я президента України Володимира Зеленського заяву про відставку «за власним бажанням».
Дивися повний текст Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку \"через політичний тиск\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:11
Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку "через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку \"через політичний тиск\".
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:14
Re: Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку
как раз место для лысого освободилось...
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:17
Re: Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку
А теперь, пристегните ремни
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:33
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:34
Все по спирали. С каждым приходом власти одно и то же - сначала какая-то деятельность, какие-то реформы, затем все это приостанавливается, затем уничтожается то малое что было достигнуто и, наконец кульминация - дерибан. Далее на горизонте перед выборами появляется "новая" полит сила, их выбирают - и цикл повторяется ...
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:36
Re: подав у відставку
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:47
hlaaluu
в последнем случае время терять не стали - сразу дерибан начали
|