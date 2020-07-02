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Як списати борг з єдиного
внеску: алгоритм для недіючих...

Як списати борг з єдиного внеску: алгоритм для недіючих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:31

Як списати борг з єдиного внеску: алгоритм для недіючих...

Пропонуємо до обговорення:
Із 3 червня 2020 року підприємцям можуть списати суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску (ЄСВ).

Дивися повний текст Як списати борг з єдиного внеску: алгоритм для недіючих ФОПів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:31

Если вы закрыли ФОП сразу, как только получили "письмо счастья" от налоговой, вам теперь долг не спишут, даже если вы более 10 лет не вели деятельность
gorenko_m
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