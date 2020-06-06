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Купити пенсійний стаж: в
ПФ назвали суми і умови

Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:34

Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

Пропонуємо до обговорення:
Українці, яким не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, можуть його докупити.

Дивися повний текст Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови.
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