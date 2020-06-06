Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

Додано: Пон 13 лип, 2020 17:54

ЯЧитатель написав: Giroi написав: А почему нет? Например, человеку 60 лет, и у него стажа 26. Не покупая стаж, на пенсию он уйдет в 65, а тут потратил 25 000 грн, и 5 лет получаешь 1712 (чуть больше, но не суть) Выгода налицо даже для тех кто претендует на минимальную пенсию. А почему нет? Например, человеку 60 лет, и у него стажа 26. Не покупая стаж, на пенсию он уйдет в 65, а тут потратил 25 000 грн, и 5 лет получаешь 1712 (чуть больше, но не суть) Выгода налицо даже для тех кто претендует на минимальную пенсию.

25 тыс это 1 год стажа. В твоём примере разница между 65 и 60 лет составаляет 5 лет, это 125 тыс грн. Сплошной убыток! Абсолютно бесмысленно покупать стаж 25 тыс это 1 год стажа. В твоём примере разница между 65 и 60 лет составаляет 5 лет, это 125 тыс грн. Сплошной убыток! Абсолютно бесмысленно покупать стаж

GALeon написав: Giroi написав: А почему нет? Например, человеку 60 лет, и у него стажа 26. Не покупая стаж, на пенсию он уйдет в 65, а тут потратил 25 000 грн, и 5 лет получаешь... если проживет... если проживет...

valera2011 написав: Месяц назад для не имеющих стаж, но имеющих пенс. возраст социальная помощь была как и минимальная пенсия -1638грн. Зачем покупать стаж, чтоб иметь минимальную пенсию? Месяц назад для не имеющих стаж, но имеющих пенс. возраст социальная помощь была как и минимальная пенсия -1638грн. Зачем покупать стаж, чтоб иметь минимальную пенсию?

Разница между выходом на пенсию сейчас и через 3 года может состоять в одном-двух годах стажа. Чтоб выйти сейчас на пенсию в 60 лет нужно 27 лет стажа, через год нужно будет 28, ты не догонишь никак. Я ошибся в одном, в 63 года выйдешь на пенсию при таком стаже, значит нужно 36 месяцев по 1712 грн считать, что все равно больше исходных 25000.Мало того, на минималке больше года-двух не выгодно покупать, но чем больше у тебя коэффициент зарплаты - тем больший стаж выгодно покупать. При коэффициенте зарплаты 3 можно хоть 3-5 лет докупить и все равно остаться в плюсе, правда, при этом упадет коэффициент зарплаты и сама пенсия просядет процентов на 5-10. Тут уже чуть более сложная арифметика.Вероятность прожить больше 2-х лет тоже считается и она никак не меньше 60%, только при вероятности умереть 40% и больше государство получает финансовую выгоду от схемы.С какого возраста платят соц помощь?