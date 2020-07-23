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"Підприємцями можуть бути не
більше ніж 10% людей" -...

"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:27

"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей" -...

Пропонуємо до обговорення:
22 липня було прийнято постанову Кабміну №632.

Дивися повний текст \"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей\" - експерт про посилення вимог до зайнятості для одержувачів соцдопомоги.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:27

начните с того, чтобы научить шахтеров заниматься чем-нибудь еще... латание дыр в бюджете надо начинать с самой крупной...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:37

Самая крупная дыра это когда люди типа Ахметова и Коломойского через офшоры уходят от уплаты налогов
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:10

Наши слуги народа, я в данном случае не имею ввиду нынешних, а вообще наверное не понимают разницу в понятия между работать и зарабатывать. Можно работать всю жизнь и не фига не заработка что вообще и происходит по большому счету, чтобы зарабатывать надо чтоб зазор позволял это делать, а чтоб был зазор надо чтоб государство строго контролировал антидемпинг, а то у нас оно думает как бабла с народа срубить, а не о том чтоб народ нармально мог заработать, да это власть имущим и не надо нищими проще манипулировать, им не когда думать о происходящем им надо наработать чтоб день прожить.
f16ramblerru
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:03

Какие 0.5 минималки? Уже больше 2-х лет как если в составе семьи безработный, то субсидию вообще не дают.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:40

Пособия и субсидии, а также льготы - это зло.
Конрад Карлович
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