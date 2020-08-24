Додано: Сер 29 лип, 2020 22:27

Буде прикольно, якщо Лукашенко передасть затриманих лугандонських вагнерівців Україні. Псслів РФ і України вже терміново викликав. Цілком може психанути і утнути таке. В нас з'явиться обмінний матеріал і козирі у Зеленського на перемовинах з Путіним.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.