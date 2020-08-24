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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #1234 ... 81>
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:42

Політична ситуація в Білорусі

Між іншим по Білорусії. Там зараз розвиваються епічні події.
Я спочатку не вірив що Лука може програти.
Але зараз вже сумніваюсь. Лука цілком може програти. В цьому випадку це матиме величезний вплив на Україну і її подальший вибір.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:52

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Між іншим по Білорусії. Там зараз розвиваються епічні події.
Я спочатку не вірив що Лука може програти.
Але зараз вже сумніваюсь. Лука цілком може програти. В цьому випадку це матиме величезний вплив на Україну і її подальший вибір.


Смешно.
У ближайшего конкурента Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов. Что она может выиграть?
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:00

  freeze написав:Смешно.
У ближайшего конкурента Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов. Что она может выиграть?

Смішно.
Про Авакова - розказуєте казки про антирейтинг в 80%. І світових прецедентів немає!
А в Луки антирейтинг 80%+. Ось вам і буде прецедент!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:25

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:
  freeze написав:Смешно.
У ближайшего конкурента Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов. Что она может выиграть?

Смішно.
Про Авакова - розказуєте казки про антирейтинг в 80%. І світових прецедентів немає!
А в Луки антирейтинг 80%+. Ось вам і буде прецедент!


Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов
Сами по ночам считаете?
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:36

  freeze написав:Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов
Сами по ночам считаете?

А что, в Белорусии есть какие-то там рейтинги ? :)
Или там есть выборы ? :)

Как в СССР, 99% за советскую власть, но чё-та все завалилось :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:11

  freeze написав:
andrijk777 написав:
  freeze написав:Смешно.
У ближайшего конкурента Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов. Что она может выиграть?

Смішно.
Про Авакова - розказуєте казки про антирейтинг в 80%. І світових прецедентів немає!
А в Луки антирейтинг 80%+. Ось вам і буде прецедент!


Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов
Сами по ночам считаете?

Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.
В ви хоч ситуацію в Білорусії знаєте? По чому судите про рейтинг Луки?
Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:27

Re: Політичні дискусії

Буде прикольно, якщо Лукашенко передасть затриманих лугандонських вагнерівців Україні. Псслів РФ і України вже терміново викликав. Цілком може психанути і утнути таке. В нас з'явиться обмінний матеріал і козирі у Зеленського на перемовинах з Путіним.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 23:00

  lapay написав:Буде прикольно, якщо Лукашенко передасть затриманих лугандонських вагнерівців Україні. Псслів РФ і України вже терміново викликав. Цілком може психанути і утнути таке. В нас з'явиться обмінний матеріал і козирі у Зеленського на перемовинах з Путіним.

А до чого тут Україна?
Лука ніколи такого не зробить.
Ситуація в Лукашенка звичайно критична, але, якщо розібратись, Росія його єдиний союзник.
І як не дивно Росія також ризикувати сильно не хоче - ось переможе Тихановська(в результаті масових заворушень, звичайно) і Білорусь піде шляхом України. Для Росії(Путіна) це буде майже смертельний удар - втрата "останнього союзника".
Тому я вважаю що попри взаємну ненависть Путін і Лукашенко потрібні один одному.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:53

  andrijk777 написав:Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.


Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.
По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.

  andrijk777 написав:Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.


Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.
Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:45

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.


Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.
По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.

Прикольно, спочатку ви назвали це брєдом, тепер домислом. :D
Так само домислом є твердження що антирейтинг Луки є нижче 80%.
  freeze написав:
  andrijk777 написав:Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.


Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.
Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек.

Ви погано знаєте і факти, і історію.
Лука посадив 2 кандидатів - Тихановського і Бабарико.
Третього не допустив і вже мав посадити, але він утік.
Усі інші - це просто спойлери.
Залишилась одна Тихановська - домогосподарка, яка фактично випадково стала кандидатом. Напевно тому і стала, бо Лука не бачив в ній конкурента.
По історії - в 2010 Лука посадив за грати по-моєму 7(сім) кандидатів в президенти!! Це безпрецедентний крок. Таке відбувається хіба що в африканських країнах.
andrijk777
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