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Українців чекають масові
перевірки: кого змусять...

Українців чекають масові перевірки: кого змусять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:21

Українців чекають масові перевірки: кого змусять...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів вдосконалило процедуру перевірки одержувачів соцдопомоги.

Дивися повний текст Українців чекають масові перевірки: кого змусять повернути допомогу в бюджет і яку інформацію зберуть.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:21

Начнут с депутатов и арендующих за 200 баков у гос-ва в конче-заспе домишек? Не?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:20

Опять не там копают, может, с аренды домов у тещи депутантами надо начать, а не с этих несчастных нескольких сотен гривен в месяц для стариков, когда в отопительный сезон кидали всех на тысячи и переплачивали за ЦО в несколько раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:05

Для этого создали специальную платформу. Кроме того, с 2020 года запустили трехэтапную процедуру верификации, а бюджет на субсидии значительно урезали.


- Что вы сделали чтобы выявить нарушителей для получения субсидий?
- Мы урезали бюджет на субсидии.

- Что вы сделали чтобы уменьшить число больных в стране?
- Мы урезали бюджет на медицину.

- Что вы сделали чтобы уменьшить количество ДТП?
- Мы урезали бюджет на полицию и ремонт дорог.

- Что вы сделали чтобы уменьшить число неграмотных и и малоквалифицированных людей?
- Мы урезали бюджет на образование.

Короче, какой оригинальный и универсальный способ борьбы с любыми проблемами.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:24

  hazanovich_alexey написав:Начнут с Порошенко, который десятки миллиардов гривен взял в беспроцентный кредит у государства?

будь-ласка, детальніше, дуже цікаво послухати. а то ДБР картини арештовує, а виявляється, не там копає
olexiy_ogryzko
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