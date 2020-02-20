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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #1234 ... 25>
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:47

Відгуки про ICU

Добрый день
Покупал ли кто-то ОВГЗ у ICU? Можете поделиться опытом, впечатлениями.
alex2013a90
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Повідомлень: 228
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:06

alex2013a90

звісно
відгуки шукайте в профільній гілці по бумагам
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:32

Підкажіть по ICU вхід/вихід по комісіям, що оптимальніше? У МОНО наче 190 грн комісія, можливо є які ще варіанти, поділіться, будь-ласка!
dobson
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:33

alex2013a90
делюсь впечатлениями ..
в ноябре 2021 достаточно быстро заключила договор, открыли счет/ аккаунт
в декабре решила попробовать огвз через этот "сервис"
итак, вчера через кабинет ICU купила ХХ огвз на сумму ХХ ХХХгрн., осталась денешка ХХХгрн. (не все пошло на покупку огвз) - все было норм до сегодняшнего утра..
Сегодня пробую зайти в свой кабинет ICU, чтобы посмотреть на состояние ... а он пишет - "такого аккаунта не существует" :shock:
звоню в ICU - говорят "не волнуйтесь - сейчас свяжемся с нашими программистами"
ничего себе такое впечатление - какие-то программисты могут за ночь удалить аккаунт с деньгами и огвз :shock:
vililit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:51

Re: Отзывы про ICU

справедливости ради надо сказать - заработало достаточно быстро, но как говорится "ложечки нашлись, а осадочек остался" :roll:
vililit
 
Повідомлень: 93
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:12

2 лишних дня держат деньги клиента

Хитрят на выводе средств. Погашение ОВГЗ происходит по средам, но вы денги получаете в четверг днем, но даже если вы сразу дадите команду на вывод средств на свой счет, то деньги все равно будут выводиться в пятницу утром и вы их получите в пятницю днем. Таким образом еще 2 дня зарабатывают на ваших деньгах. Зарабатывают на доходности ОВГЗ, но еще решили и на удержании средств. Как-то дурно пахнет :(
Easy123
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:14

Easy123
Справедливости ради - Минфин отдаёт деньги вечером. Пока разберутся где - чьи) - вот и утро след. дня.

У меня вопрос - какая разница в доходности между первичкой - и доходностью, по которой можно купить в ИСУ?
На первичку выпускают? От какой суммы? Сколько стоит?
Specu
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:08

  Specu написав:У меня вопрос - какая разница в доходности между первичкой - и доходностью, по которой можно купить в ИСУ?

В ICU десь на піввідсотка нижча.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:51

Specu

их лицемерие состоит в том, что они зачисляют деньги в четверг днем, но на мой вопрос почему в четверг нельзя вывести говорят, что если бы деньги зашли до 10 утра четверга, то вывели бы в четверг. Смешно. И к слову, в среду деньги от Минфина заходят в операционное время (в основном) и в других структурах я могу спокойно их выводить.

Да, у ICU доходность где-то на 0,5% ниже по сравнению с первичкой, но иногда сопоставима с доходностью других банков на вторичке.
Easy123
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 10:22

В ICU бісить ось що. Нехай у мене 500 облігацій. Я надумав їх продати, а воно пише що для продажу доступно тільки 100.

Що це значить ніхто не знає? По 100 в день? А де ж заявлювана надвисока ліквідність?
lolik
 
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  #1234 ... 25>
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