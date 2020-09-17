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Roshen купила палац культури в
Києві, щоб створити новий...

Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:30

Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий концертний зал.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:15

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий концертний зал.

Чего это шоколадный решил благотворительностью заняться.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:47

Re: Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий

  shapo написав:Чего это шоколадный решил благотворительностью заняться.

Он ей занимался ещё до президенства, тоесть в если говорить в общем - всегда.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 04:51

Re: Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий

Ну може хоч хтось буде піклуватись про українську культуру.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 06:37

  silver_arrow_ua написав:Ну може хоч хтось буде піклуватись про українську культуру.

Эт-то точно, теперь она расцветет как сеть магазинов рошен в период его правления
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:04

Re: Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий

  cat857 написав:Страна де6илов, так и живём.

Все знают(тм) что Порошенко за время президентства разбогател в восемьдесят раз, об этом заявила эксперт баба Нина из третьего подъезда. А ей можно верить - она смотрит телеканал НАШ, а ещё внучек научил где смотреть Шария.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  cat857 написав:Страна де6илов, так и живём.

Все знают(тм) что Порошенко за время президентства разбогател в восемьдесят раз, об этом заявила эксперт баба Нина из третьего подъезда. А ей можно верить - она смотрит телеканал НАШ, а ещё внучек научил где смотреть Шария.

Нет, шоколадный сильно потратился на родину, армию и веру, особенно когда конфетки в Липецке перестал делать. Про судоремонтный завод в Севастополе что-то молчат, наверное, до сих пор дивиденды приносит
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:49

  shapo написав:Про судоремонтный завод в Севастополе что-то молчат, наверное, до сих пор дивиденды приносит

https://www.mk.ru/economics/2019/06/07/ ... ossii.html

Ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе перейдёт в государственную собственность России. Соответствующий указ подписал 7 июня президент РФ Владимир Путин.


https://vm.ru/news/371631-vladimir-puti ... ost-rossii

В 2015 году принадлежащий бывшему главе Украины морской завод национализировали в пользу Севастополя. В настоящее время на предприятии проводятся работы по техническому перевооружению.


Как оно поживается там в вашей альернативной реальности, ась? :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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