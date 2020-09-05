Цієї зими суми у платіжках за газ в Україні можуть зрости.
Дивися повний текст Коболєв сказав, якими будуть платіжки за газ взимку для українців.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 09:58
Коболєв сказав, якими будуть платіжки за газ взимку для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв сказав, якими будуть платіжки за газ взимку для українців.
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:29
То все "брід". Минулого року Нафтогаз пропонував річні тарифи, і якщо ринкова ціна була нижчою то платилась нижча.
В цьому році в річному тарифі ціна буде така якв договорі, навтіь якщо ціна на ринку впаде. Все правильно , договорі є договір, але тут державна компанія власником якої є український народ, продає газ своємо народу в 2-3 рази дорожче купленого.
Нафтогаз закупив газ весною літом, по 2-3 грн за кубометр, а продає нам зараз по 5 - 6 грн. Взимку дорожче буде.
Це нормально для приватної компанії, але недопустимо для державної.
Додано: Чет 17 вер, 2020 16:26
Додано: Чет 17 вер, 2020 16:44
Re: Коболєв сказав, якими будуть платіжки за газ взимку для.
Я хотів би почути від пана Коболева, коли він нафуй злізе з нашої шиї???
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