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Чоловік сходив по продукти і
несподівано розбагатів на...

Чоловік сходив по продукти і несподівано розбагатів на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:11

Чоловік сходив по продукти і несподівано розбагатів на...

Пропонуємо до обговорення:
Житель міста В'єнна, штат Вірджинія, Джеффрі Демарк під час походу в магазин по продукти вирішив купити два лотерейні квитки, і вони обидва виявилися виграшними.

Дивися повний текст Чоловік сходив по продукти і несподівано розбагатів на 200 тисяч доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:12

Correlation does not mean causation. Поход в магазин никак не связан с покупкой выйгрышных билетов.

Так можно наклепать следующие заголовки:
"Мужик решил не переезжать в Афганистан и и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"

"Мужик так долго утром опорожнялся, что успел купить счастливый билет и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"

"Один мужик переехал в Вирджинию сто лет назад чтобы его внук неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"

"Мужик решил купить майонез вместо кутчупа и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:35

)))) мужтк подпрыгнул 300 раз и неожиданно разбогател на 200 тыс
waterman20008
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:16

Вперше написано заголовок грамотно: сходив ПО продукти, а не ЗА продуктами. Респект за грамотність.
mmm60pr
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:25

тут якраз прослідковується звязок

тут білет був куплений не під час переїзду внука у вірджинію, а під час походу в магазин
itumanbob
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:38

Re: Чоловік сходив по продукти і несподівано розбагатів на..

вероятность джек-пота один шанс не несколько миллионов, а три раза подряд - на миллиарды (с) фильм "Казино"

маркетологи развлекаются в общем,
United Press International lottery twice
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:51

  mmm60pr написав:Вперше написано заголовок грамотно: сходив ПО продукти, а не ЗА продуктами. Респект за грамотність.


На русском - точно литературно-правильный вариант "сходить ЗА" ... "сходить ПО ..." - это в народно-колхозном говоре, понятно, говорить можно как угодно в т.ч. и "сходить по ...", "ложить трубку" и т.п.. За правильнось данной конструкции на украинском языке спорить не буду.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:45

  mmm60pr написав:Вперше написано заголовок грамотно: сходив ПО продукти, а не ЗА продуктами. Респект за грамотність.


Иногда так хочется подяковать, что даже и зарегистрироваться не впадло :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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