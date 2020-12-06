Додано: Чет 15 жов, 2020 13:57

так була вже така тема ... тепер дві буде ??? Давайте покличемо цих орендарів в тему

"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України