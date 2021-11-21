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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #1234 ... 107>
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:51

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Правила цієї гілки!!!
Тут можна розміщувати:
1. Будь-яку інформацію, яка стосується української, чи закордонної нерухомості! В тому числі і ютуб-ролики з інформацією, яка стосується нерухомості!
2. Будь-яку інформацію, яка стосується банківської іпотеки, чи споживчих кредитів!
3. Будь-які фінансові бізнес-ідеї!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

так була вже така тема ... тепер дві буде ??? Давайте покличемо цих орендарів в тему
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:00

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Ну що, погнали? :D

Тож, вивчаємо тему, а тоді вже задаємо питання, або пропонуємо свої ідеї!





Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:22

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:41

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:52

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Тож, є багато варіантів ;)

Наприклад, озвучені раніше:
(думаю - нагадувати не треба, що в розпорядженні є 2 Фонда своїх коштів) :)

Задача #1
Дано:
- "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн.
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р - куріть кредо/правексбанк)
+ ще докидаємо 200К - робимо ремонт "під ключ"(з меблями/технікою) за 3 міс.
(ще доплюсовуємо ~ 20К банку за 3міс. поки триває ремонт)
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!

Задача #2
Дано:
- об'єкт "однуха" (незавершене будівництво) коштує 800 000грн!
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 500Кгрн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- чекаємо 1р. на ключі і, робимо ремонт "під ключ"(меблі/техніка) - це ще + 200 000грн. і + ще ~ 90К за 1рік і 3міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!

Задача #3
- так, в мене є ще задача #3, але я її озвучу або в кінці року, або в січні наступного ;)
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:08

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Уже такие задачи были в 2008, когда квартира, купленная в ипотеку за $100 000 с выплаченными $50 000 долга, продавалась банком с молотка за $40 000. В итоге квартиры нет, а долг перед банком на остаток $10 000 есть.

Откроют заграницу, половина населения выедет обратно на заработки, и введут налог на недвигу, как в Европе, США и других странах. Будете сдавать в лучшем случае за налог+коммуналку, а продать сможете за пол цены от цены покупки, т. к. на рынок вывалится вся ненужная недвига, которая до введения налога кушать не просила
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:12

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Отель из подержанных авто
Один мексиканец по имени Рамон Франко собирал старые машины и самолеты ради хобби. А потом обустроил в них необычный отель. Теперь любой желающий может переночевать внутри кузова или борта самолета.

Зображення

Зображення

подходят даже поломанные машины которые можно купить за бесценок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:15

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

А покищо, далі вивчаємо тему ;) :)
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:17

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

В 40 км от румынского города Сибиу в долине Карпатских гор расположен сказочный отель-замок Castelul de Lut. Построен он из глины, соломы и дерева, а для отопления используются дровяные печи.

Зображення


Зображення


Зображення

такой отель можно построить своими руками в брюховичах или в винниках
vitaliian
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