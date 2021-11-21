Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Правила цієї гілки!!! Тут можна розміщувати: 1. Будь-яку інформацію, яка стосується української, чи закордонної нерухомості! В тому числі і ютуб-ролики з інформацією, яка стосується нерухомості! 2. Будь-яку інформацію, яка стосується банківської іпотеки, чи споживчих кредитів! 3. Будь-які фінансові бізнес-ідеї!
Наприклад, озвучені раніше: (думаю - нагадувати не треба, що в розпорядженні є 2 Фонда своїх коштів)
Задача #1 Дано: - "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн. - 300Кгрн - перший внесок(свої) - 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р - куріть кредо/правексбанк) + ще докидаємо 200К - робимо ремонт "під ключ"(з меблями/технікою) за 3 міс. (ще доплюсовуємо ~ 20К банку за 3міс. поки триває ремонт) Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
Задача #2 Дано: - об'єкт "однуха" (незавершене будівництво) коштує 800 000грн! - 300Кгрн - перший внесок(свої) - 500Кгрн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р) - чекаємо 1р. на ключі і, робимо ремонт "під ключ"(меблі/техніка) - це ще + 200 000грн. і + ще ~ 90К за 1рік і 3міс. Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
Задача #3 - так, в мене є ще задача #3, але я її озвучу або в кінці року, або в січні наступного
Уже такие задачи были в 2008, когда квартира, купленная в ипотеку за $100 000 с выплаченными $50 000 долга, продавалась банком с молотка за $40 000. В итоге квартиры нет, а долг перед банком на остаток $10 000 есть.
Откроют заграницу, половина населения выедет обратно на заработки, и введут налог на недвигу, как в Европе, США и других странах. Будете сдавать в лучшем случае за налог+коммуналку, а продать сможете за пол цены от цены покупки, т. к. на рынок вывалится вся ненужная недвига, которая до введения налога кушать не просила
Отель из подержанных авто Один мексиканец по имени Рамон Франко собирал старые машины и самолеты ради хобби. А потом обустроил в них необычный отель. Теперь любой желающий может переночевать внутри кузова или борта самолета.
подходят даже поломанные машины которые можно купить за бесценок.