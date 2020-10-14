Додано: Чет 15 жов, 2020 14:51

Правила цієї гілки!!!

Тут можна розміщувати:

1. Будь-яку інформацію, яка стосується української, чи закордонної нерухомості! В тому числі і ютуб-ролики з інформацією, яка стосується нерухомості!

2. Будь-яку інформацію, яка стосується банківської іпотеки, чи споживчих кредитів!

3. Будь-які фінансові бізнес-ідеї!