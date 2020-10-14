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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:51
Правила цієї гілки!!!
Тут можна розміщувати:
1. Будь-яку інформацію, яка стосується української, чи закордонної нерухомості! В тому числі і ютуб-ролики з інформацією, яка стосується нерухомості!
2. Будь-яку інформацію, яка стосується банківської іпотеки, чи споживчих кредитів!
3. Будь-які фінансові бізнес-ідеї!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 15 жов, 2020 14:57
так була вже така тема ... тепер дві буде ??? Давайте покличемо цих орендарів в тему
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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yama
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:00
Ну що, погнали?
Тож, вивчаємо тему, а тоді вже задаємо питання, або пропонуємо свої ідеї!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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- Повідомлень: 8745
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