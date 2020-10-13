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Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів направив на розгляд Верховної Ради два законопроекти, які введуть відповідальність і для простих українців, і для підприємств за неправильне носіння масок. За новими правилами, якщо в транспорті або торговому центрі змістити маску на підборіддя, то доведеться заплатити 170 грн штрафу.
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