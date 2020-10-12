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Білорусь отримала перші пів мільярда доларів російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:07
Пропонуємо до обговорення:
Білорусь отримала 500 млн доларів кредиту на суму 1,5 млрд доларів, обіцяного місяць тому президентом Росії Володимиром Путіним. Кошти перерахував Євразійський банк розвитку (ЄАБР), який є керуючим засобами Євразійського фонду стабілізації і розвитку (ЄФСР).
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:08
все по сценарию Украины , Януковощ тоже получил перед бегством кредит ...
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