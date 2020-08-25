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SpaceX успішно запустила
на орбіту чергову партію...

SpaceX успішно запустила на орбіту чергову партію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:51

SpaceX успішно запустила на орбіту чергову партію...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна кількість супутників Starlink на орбіті Землі досягло 833

Дивися повний текст SpaceX успішно запустила на орбіту чергову партію інтернет-супутників (відео).
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