Дохід на душу населення в Україні нижче, ніж у В'єтнамі і Монголії, але вище, ніж в Узбекистані і Таджикистані.
Дивися повний текст У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн (інфографіка).
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:50
У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн (інфографіка).
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:05
А циферки госстата и МВФ расходятся... по Госстату доход больше $4800...
Додано: Чет 22 жов, 2020 22:07
Тупые цифры ни о чём! Покупательные возможности граждан лучше сравнить - тогда возможно более наглядно можно проследить что, где ,почём?
Додано: П'ят 23 жов, 2020 02:23
Самая бедная страна в Европе, теперь официально.
Впридачу с самым высоким уровнем коррупции.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:15
а тут учитывалось то, что 75% населения получают часть зарплаты в конверте или имеют дополнительный неучтенный доход? А миллионы заробитчан идут в эту статистику? с доходом 0?
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:37
maksymzp88
Ну да, кто то на производстве получает 5000 и из них платит 1000 (19,5%), а кто то получает 25000 (например водитель маршрутки) и платит ...200грн. Страна чудес!
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