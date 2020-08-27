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"Енергоатом" повернувся до ідеї майнінгу криптовалют
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Півроку тому Міненерго доручило "Енергоатому" вивчити питання Майнінг криптовалюта на потужностях АЕС. Ідея викликала резонанс в ЗМІ і стала обговорюваної серед експертів, і в кінці таки реалізувалася в життя, повідомляє УНН.
Дивися повний текст \"Енергоатом\" повернувся до ідеї майнінгу криптовалют
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R2
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:25
После этого пусть кто-то пикнет о том что у нас СЛУГИ НАРОДА, это же отъявленные коррупционеры и вредители!
Промышленности и домохозяйствам дешёвую электроэнергию продавать нельзя, покупайте дорого у ржаваго ур**. А энергоатом будет майнить крипту... Это днище! До такого не додумались ни в одной стране мира. Только здесь. Не ту страну назвали Гондурасом!
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straponesa
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:44
straponesa написав:
После этого пусть кто-то пикнет о том что у нас СЛУГИ НАРОДА, это же отъявленные коррупционеры и вредители!
Промышленности и домохозяйствам дешёвую электроэнергию продавать нельзя, покупайте дорого у ржаваго ур**. А энергоатом будет майнить крипту... Это днище! До такого не додумались ни в одной стране мира. Только здесь. Не ту страну назвали Гондурасом!
Майнинг криптовалют может позволить выровнять суточное потребление и за счет этого повысить долю Энергоатома на едином энергорынке, что, в свою очередь, должно снизить стоимость электроэнергии для конечного потребителя.
Я, конечно, не верю в то что они смогут все настроить именно таким образом, чтоб при пиковых нагрузках майнинг отключался. Да и сам расчет выгодности процесса достаточно сложный, но сама идея не лишена смысла.
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Giroi
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:42
Небось какие-то чинуши хотят замутить майнинг на э/э по 50 коп./кВт и себе профит в карманы класть. Зато промышленность пусть по рыночной цене закупает.
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Ragnar
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:11
краще водень виробляти та в дефіцитні години на паливних комірках розщіпляти.
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19professor69
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Додано: Вів 27 жов, 2020 07:38
19professor69 написав:
краще водень виробляти та в дефіцитні години на паливних комірках розщіпляти.
Краще строить ГАЭС, как делают во всем мире. А то комирки поменьше для расщепления, комирки побольше для хранения, электролизеры.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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