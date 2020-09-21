Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 3576.
Дивися повний текст Від 8500 грн: Рада має намір посилити відповідальність за незаконне видобування корисних копалин.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:18
Від 8500 грн: Рада має намір посилити відповідальність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 8500 грн: Рада має намір посилити відповідальність за незаконне видобування корисних копалин.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:18
Смешно... на Кипре за срубленное дерево в национальном парке 50 000 евро штрафа и может быть уголовка от 5ти лет.
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:28
Копатели в день больше зарабатывают чем все эти штрафы вместе взятые.
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