Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова.
Дивися повний текст Скільки українців виступають за продовження мораторію на продаж сільгоспземлі - опитування.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:08
Скільки українців виступають за продовження мораторію на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців виступають за продовження мораторію на продаж сільгоспземлі - опитування.
Додано: Чет 05 лис, 2020 00:35
Ога! Омериканцы проклятущие скупят всю землицу за бесценок и вывезут к себе в Омерику в мешках!
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:56
ох как пригорело у некоторых. так демократия она такая - меньшинство должно подстроиться под большинство, а не наоборот, как сейчас когда мизерная часть, но крикливая - нагибает всех остальных.
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:13
сколько дояров в Украине, им бы подсказать, что землей уже владеют, только практически бесплатно.
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:16
RomanTik
Демократія також така, що один індивід не має вирішувати як поступити зі своїм майном іншому. Тому давайте почнемо демократію з початку, а не кінця і надамо право власності
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:23
Юридично комунізм/соціалізм, можливо, й закінчився, але буба (рана) в голові цього покоління так і не зажила
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:39
По грубым подсчетам владельцы паев (около 7-8 млн.) как раз и составляют около 20% от населения старше 18 лет. Т. е. те кто проголосовал за рынок земли. Остальные - это те у кого нет пая и их давит жаба. Такой себе совковый менталитет в головах живет.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:04
Паи с/х назначения и имения Вами перечисленных - две большие разницы. Мораторий действует как раз на с/х паи, а не наимения. Т. е. Вами перечисленые могут свободно распоряжаться своими имениями.
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