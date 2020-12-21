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Зеленський розповів, що буде
наступним кроком "Великого...

Зеленський розповів, що буде наступним кроком "Великого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:48

Зеленський розповів, що буде наступним кроком "Великого...

Пропонуємо до обговорення:
Інфраструктура України знаходилась в настільки поганому стані, що за неї бувало соромно. Тому національна програма "Велике будівництво", ремонт і створення нових доріг мають продовжуватися.

Дивися повний текст Зеленський розповів, що буде наступним кроком \"Великого будівництва\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:48

Две недели назад, как вернулся с поездки на юг и обратно в Киев, и могу сказать что полностью поддерживаю Президента в єтом вопросе. Видел результат уже. Конечно, работы еще предстоит очень много, но уже виден результат. Хоть я и не солидарен с гуманитарной политикой Президента, но в плане инфраструктуры - поддерживаю полностью!
antonsoroka2020
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:28

  antonsoroka2020 написав:Две недели назад, как вернулся с поездки на юг и обратно в Киев, и могу сказать что полностью поддерживаю Президента в єтом вопросе. Видел результат уже. Конечно, работы еще предстоит очень много, но уже виден результат. Хоть я и не солидарен с гуманитарной политикой Президента, но в плане инфраструктуры - поддерживаю полностью!

Попахивает совдеповщиной - масштабные и дорогие проекты в никуда при нищем населении.
А пользоваться этой инфрастуктурой смогут только 20% населения Украины у которых есть автомобиль.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%96%D0%B1
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:59

Сделали ремонт трех дорог и пиарятся, сверните в любое село - дорог нет. Мало того что воруют 60% бюджета а еще строят никому не нужные развязки гтето под кобыляками в поле) или вип терминал в аэропорте днепра
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:03

В текущем состоянии вкладывать кредитные деньги в дороги - верх маразма.
Сейчас нужно вкладывать в экономический рост, а не в инфраструктурные проекты.
Зе команда - полные зеро. Понятно, что украсть на строительстве дороги 60-70% очень просто, но нужно же и о стране подумать
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:26

  antonsoroka2020 написав:Две недели назад, как вернулся с поездки на юг и обратно в Киев, и могу сказать что полностью поддерживаю Президента в єтом вопросе. Видел результат уже. Конечно, работы еще предстоит очень много, но уже виден результат. Хоть я и не солидарен с гуманитарной политикой Президента, но в плане инфраструктуры - поддерживаю полностью!

antonsoroka2020 - Поэтому я специально зарегился чтобы так сказать, подлизать.

Привет Тимохе. Зеля чмо.
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Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:00

  BIGor написав:
  antonsoroka2020 написав:Две недели назад, как вернулся с поездки на юг и обратно в Киев, и могу сказать что полностью поддерживаю Президента в єтом вопросе. Видел результат уже. Конечно, работы еще предстоит очень много, но уже виден результат. Хоть я и не солидарен с гуманитарной политикой Президента, но в плане инфраструктуры - поддерживаю полностью!

Попахивает совдеповщиной - масштабные и дорогие проекты в никуда при нищем населении.
А пользоваться этой инфрастуктурой смогут только 20% населения Украины у которых есть автомобиль.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%96%D0%B1

Согласен - очень правильная логика! я вообще не понимаю, зачем вкладывать средства куда-то, где я не бываю и не пользуюсь ну или не знаю, что пользуюсь!
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:54

в 21 году нужно будет делать капремонт дорог которые уложили в 20м, так и живём асфальт + глина и минус совесть = гавнище
велвел
 
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Ушльопок.... як і ті, хто це нєдоразумєніє зробив преЗедентом.
Sonya
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20

Пир во время чумы,то есть коронавируса с откатами в 75%.В то время,когда врачам доплаты не сделали,скорые помощи сократили,денег на пенсии нет.Браво!
Scotch
 
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