До 30-річчя Незалежності України планують завершити будівництво запорізького мосту, який символічно об'єднає захід і схід держави.
Дивися повний текст Зеленський хоче об'єднати захід і схід України великою дорогою.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:36
Зеленський хоче об'єднати захід і схід України великою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський хоче об'єднати захід і схід України великою дорогою.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:36
Хтось скажіть Зеленському, що він повинен розвивати армію та міжнародні відносини. А дороги і мости - це не його відповідальність.
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