В Україні вкотре збираються запровадити особисті накопичувальні пенсійні рахунки.
Дивися повний текст Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть залишитися без пенсій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:16
Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дві форми пенсійної реформи: чому молоді українці можуть залишитися без пенсій.
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:16
Если государство навязывает принудительное отчисление средств для выплаты пенсий, ьо оно ОБЗАНО гарантировать их сохранность, в том числе и от инфляции и т.п
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:32
Основное в новости - 2 предложения:
Все остальное вода.
|