Звинувачення про низьку якість газу в такому випадку направляються в сторону газопостачальні компанії.
Дивися повний текст Що робити, якщо вам постачають неякісний газ.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:06
Що робити, якщо вам постачають неякісний газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо вам постачають неякісний газ.
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:06
Нафіга ото нам лапшу вішать.Єслі газ хреновий та ще й з повітрям,то чисть не чисть,а все одно не нагрієшся,тільки щотчик моста як переляканий.
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:20
Re: Що робити, якщо вам постачають неякісний газ
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