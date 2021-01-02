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В Україні підвищили пенсійний
вік, але не для всіх

В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 03:37

В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня 2021-го на 12 місяців посилили вимоги для виходу на пенсію.

Дивися повний текст В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 03:37

Че там наш гидрант и КС вместе с ним говорят по этому поводу? Это же типичное сужение социальных прав и гарантий граждан, корторое прямо запрещено Конституцией Украины.
Одних ( зажратых) - это не касается, а другому - "вони не цікаві"? Или команды "голос" от хозяина не поступило?

А в запрещенном ссср минимальный стаж был просто огромный, "аж" 5 лет и выход в 60.

Интересно было бы спросить, куда идти безработным пожилым людям 60-65 лет? На помойку, побираться или воровать?
Построили, социальное, *лять, государство :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:34

Re: В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх

Денег на пенсии нет. Поэтому все делается так чтобы их никто не получал.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:44

  EKO написав:Интересно было бы спросить, куда идти безработным пожилым людям 60-65 лет? На помойку, побираться или воровать?
Построили, социальное, *лять, государство :evil:

У них было 60-65 лет, чтоб подумать о том, как они будут жить в старости, что достаточно немало.

Почему я не думаю и никогда не думал о том, как государство мне будет помогать в старости? Очевидно же, что никак. Лучше бы налоги отменили, а не увеличивали каждый год. Не надо мне $50-100 пенсионных выплат в старости от государства. Их даже на нормальное питание не хватит
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:21

Те кто не смог до 65 лет заработать стаж в 28 лет пусть живут на то за что жили до этого.
zoltr73
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:57

  EKO написав:Че там наш гидрант и КС вместе с ним говорят по этому поводу? Это же типичное сужение социальных прав и гарантий граждан, корторое прямо запрещено Конституцией Украины.
Одних ( зажратых) - это не касается, а другому - "вони не цікаві"? Или команды "голос" от хозяина не поступило?

А в запрещенном ссср минимальный стаж был просто огромный, "аж" 5 лет и выход в 60.

Интересно было бы спросить, куда идти безработным пожилым людям 60-65 лет? На помойку, побираться или воровать?
Построили, социальное, *лять, государство :evil:

Если посмотреть на ассортимент и качество совковых товаров, то там большинство тупо просиживали штаны. "От каждого по способностям, каждому по потребностям" породило целые поколения халявщиков. Какого члена налоги вместо армии, медицины и инфраструктуры должны идти к всяким хитрожопым ? Почему-то в достаточно большой части Азии вообще нету пенсии и ниче. У них просто нет заветной мечты дотянуть до пенсии, лечь на диван и целыми днями пялится в телик. Если что, у нас есть люди которые и в 80+ продолжают работать. Некоторые даже в этом возрасте оперируют.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:01

Нам надо другого президента, этот нас полностью угробит :(
gorban2016
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:05

  safonovstanislav написав:
  EKO написав:Интересно было бы спросить, куда идти безработным пожилым людям 60-65 лет? На помойку, побираться или воровать?
Построили, социальное, *лять, государство :evil:

У них было 60-65 лет, чтоб подумать о том, как они будут жить в старости, что достаточно немало.

Почему я не думаю и никогда не думал о том, как государство мне будет помогать в старости? Очевидно же, что никак. Лучше бы налоги отменили, а не увеличивали каждый год. Не надо мне $50-100 пенсионных выплат в старости от государства. Их даже на нормальное питание не хватит

Это Вам не нужно, а другим очень даже нужно. По сути те налоги к вашей пенсии имеют весьма отдаленное отношение, т.к они идут на это поколение пенсов, большая часть которых просиживали штаны и ничего не накопили (ну или накопили фантики с портретами Ленина).
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:24

  zoltr73 написав:Те кто не смог до 65 лет заработать стаж в 28 лет пусть живут на то за что жили до этого.


Мудрый подход.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:42

  ssnet написав:Это Вам не нужно, а другим очень даже нужно. По сути те налоги к вашей пенсии имеют весьма отдаленное отношение, т.к они идут на это поколение пенсов, большая часть которых просиживали штаны и ничего не накопили (ну или накопили фантики с портретами Ленина).


Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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