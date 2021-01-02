В Україні з 1 січня 2021-го на 12 місяців посилили вимоги для виходу на пенсію.
Дивися повний текст В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 03:37
В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх.
Додано: Пон 04 січ, 2021 03:37
Че там наш гидрант и КС вместе с ним говорят по этому поводу? Это же типичное сужение социальных прав и гарантий граждан, корторое прямо запрещено Конституцией Украины.
Одних ( зажратых) - это не касается, а другому - "вони не цікаві"? Или команды "голос" от хозяина не поступило?
А в запрещенном ссср минимальный стаж был просто огромный, "аж" 5 лет и выход в 60.
Интересно было бы спросить, куда идти безработным пожилым людям 60-65 лет? На помойку, побираться или воровать?
Построили, социальное, *лять, государство
Додано: Пон 04 січ, 2021 08:34
Re: В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх
Денег на пенсии нет. Поэтому все делается так чтобы их никто не получал.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 08:44
У них было 60-65 лет, чтоб подумать о том, как они будут жить в старости, что достаточно немало.
Почему я не думаю и никогда не думал о том, как государство мне будет помогать в старости? Очевидно же, что никак. Лучше бы налоги отменили, а не увеличивали каждый год. Не надо мне $50-100 пенсионных выплат в старости от государства. Их даже на нормальное питание не хватит
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:21
Те кто не смог до 65 лет заработать стаж в 28 лет пусть живут на то за что жили до этого.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:57
Если посмотреть на ассортимент и качество совковых товаров, то там большинство тупо просиживали штаны. "От каждого по способностям, каждому по потребностям" породило целые поколения халявщиков. Какого члена налоги вместо армии, медицины и инфраструктуры должны идти к всяким хитрожопым ? Почему-то в достаточно большой части Азии вообще нету пенсии и ниче. У них просто нет заветной мечты дотянуть до пенсии, лечь на диван и целыми днями пялится в телик. Если что, у нас есть люди которые и в 80+ продолжают работать. Некоторые даже в этом возрасте оперируют.
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:05
Это Вам не нужно, а другим очень даже нужно. По сути те налоги к вашей пенсии имеют весьма отдаленное отношение, т.к они идут на это поколение пенсов, большая часть которых просиживали штаны и ничего не накопили (ну или накопили фантики с портретами Ленина).
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:24
Мудрый подход.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:42
Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов
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