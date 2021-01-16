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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234 ... 10>
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:03

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість українців з оплати житлово-комунальних послуг зросла до 66,1 млрд грн.

Дивися повний текст Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:04

Рынка услуг нет а цены монополистам отпустили...и вот результат. Монополия = нерегулируемые цены , рынок - не регулируемые. А у нас все через задний проход сделано.
ЦО монополия, водоканал - монополия.. как минимум там где нет возможности отключения услуги или как минимум выбора поставщика цена должна быть регулируемой.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:14

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

Я в знак протесту припинив платити...
Забомбали красти в мене з кишені в пользу ОП + олехархів...

зі. Приєднуйтесь до мене в моєму протесті :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:19

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Джон написав:Рынка услуг нет

Вам же сделали рынок газа, а вы всё хотите госрегулирования и дешевых тарифов за счёт компенсаций бюджета.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:00

цены повышают, а отключится от их услуг нельзя.
Это рекет в классическом понимании, братки 90-х вышли на новый уровень, поставили миллионы на счетчик. Долги с паяльником и утюгом будут выбивать?
commintatorshik
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:04

  commintatorshik написав:цены повышают, а отключится от их услуг нельзя.
Это рекет в классическом понимании, братки 90-х вышли на новый уровень, поставили миллионы на счетчик. Долги с паяльником и утюгом будут выбивать?

Да уже б давно вырыл землянку и жил бы свободным человеком.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:23

  commintatorshik написав:цены повышают, а отключится от их услуг нельзя.
Это рекет в классическом понимании, братки 90-х вышли на новый уровень, поставили миллионы на счетчик. Долги с паяльником и утюгом будут выбивать?

Отключиться нельзя только от ЦО -- и то только в "бабушатниках" -- вывод? -- братки виноваты... ну-да, ну-да...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Джон написав:Рынка услуг нет

Вам же сделали рынок газа, а вы всё хотите госрегулирования и дешевых тарифов за счёт компенсаций бюджета.

Чего-то при Януковиче и Азарова денег на все хватало и на дешёвую коммуналку хватало компенсаций из бюджета, а потом бац и Грошей Немае.
:)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:46

  andrein написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Джон написав:Рынка услуг нет

Вам же сделали рынок газа, а вы всё хотите госрегулирования и дешевых тарифов за счёт компенсаций бюджета.

Чего-то при Януковиче и Азарова денег на все хватало и на дешёвую коммуналку хватало компенсаций из бюджета, а потом бац и Грошей Немае.
:)

ничего удивительного:
во время правления Януковича внешний долг Украины вырос со 100 млрд до 140 млрд долларов США. Когда он пришел к власти, запасы золотовалютных резервов Украины составляли порядка 35 млрд долларов, а после него осталось 20 млрд долларов.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:55

  vitaliy_berdinskikh написав:Вам же сделали рынок газа, а вы всё хотите госрегулирования и дешевых тарифов за счёт компенсаций бюджета.


да не нужно никакого госрегулирования, просто пусть выплачивают мне на карту мою часть прибыли от продажи газа, электричества, за пользование газопроводами и линиями электропередач. С 1991 года продают и пользуются, а деньги до сих пор не выплатили. :evil:
Амвросий
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