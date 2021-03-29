В Україні лікарняні листи планують перевести виключно в електронну форму і значно зменшити розмір допомоги.
Дивися повний текст Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:39
Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:39
Эта контора реально обнаглела мягко говоря... Может эти реформаторы тогда скостят людям налоги? А то эти деятели путают налоги с бврщиной как в средние века...
Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:24
Под видом выделения вредных веществ в окружающую среду сейчас массово выкапывают автопокрышки по всему Киеву. Слуги .рода боятся что у народа вот вот кончится терпенье. Зажали по полной. Главное варить жабу очень медленно поднимая градус. Тогда жаба не поймет что ее хотят убить. Так и у нас, медленно, по чуть чуть.
А покрышки народ найдет где взять.
Интересно. А кто пойдет защищать то что он имеет сейчас? Есть ли смысл? Обложили как раба данью, и ты еще что то должен государству. На западной в 40-е с хлебом и солью встречали, так хорошо жилось на родине. История ничему не учит.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:35
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:09
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:12
Охренеть.Я всегда выступала за "белую" ЗП .При таком наглом финте соцстраха пожалуй пересмотрю свои убеждения.Уже сейчас больничный по ковиду мне выдали на 9 дней,вместо 14 и то в виде двух больничных:один на 4 дня по ОРЗ и второй по ковиду на 5 дней,в итоге оба больничных должен оплачивать работодатель,т.к. оба не более 5 дней.Врач заявил, что с 10-го дня я уже не заразная и могу идти на работу,что это такая директива Минздрава.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:21
Как могут депутаты Зе получать деньги в конвертах а остальным урезать даже больничные.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:50
Оптимизация - какое модное слово, а по простому очередной кидок работяг
Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:40
Re: Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців
Снизим выплаты по больничным чтобы потратить деньги на разработку этого
А потом ещё будем иметь постоянный доход от поддержки работы системы. Всё будет Дия.
Хочешь оплаченный больничный? Ставь Дию чтобы нам было удобней следить за тобой и наша база для слива в даркнет была более полной.
И бизнес нагнём, пусть вспомнят как радовались когда проголосовали за нас.
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