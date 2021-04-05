Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора 7 квітня.
Дивися повний текст НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу для населення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:12
НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу для населення.
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:16
Re: НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу.
Свободный рынок газа для потребителя по украински:
- побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт автоматично;
- газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ.
- водночас, регулятор дозволив газопостачальним компаніям самостійно ухвалювати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну;
- також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.
Зараз переглядають цей форум: unicdima, vitaliy_berdinskikh і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|