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Уряд хоче скасувати пільги на
проїзд: що пропонують як...

Уряд хоче скасувати пільги на проїзд: що пропонують як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:37

Уряд хоче скасувати пільги на проїзд: що пропонують як...

Пропонуємо до обговорення:
Така ініціатива зможе зрівняти права мешканців великих міст та невеликих населених пунктів, переконані урядовці. 

Дивися повний текст Уряд хоче скасувати пільги на проїзд: що пропонують як альтернативу.
R2
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