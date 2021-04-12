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Підписано закон про призов
резервістів: на ухильників...

Підписано закон про призов резервістів: на ухильників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:54

Підписано закон про призов резервістів: на ухильників...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано на "сайті" Президента.

Дивися повний текст Підписано закон про призов резервістів: на ухильників чекає кримінальна відповідальність.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:55

Пора валить.
Отсюда или кого?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:37

  p_a_l написав:Пора валить.
Отсюда или кого?

Ти запізнився... Спробуй кордон пройти, якщо тобі не до 18 і менше 50-ти...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:09

  change_pm написав:
  p_a_l написав:Пора валить.
Отсюда или кого?

Ти запізнився... Спробуй кордон пройти, якщо тобі не до 18 і менше 50-ти...

А що не так з перетином кордону до 50-ти?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:51

  IDAN написав:
  change_pm написав:
  p_a_l написав:Пора валить.
Отсюда или кого?

Ти запізнився... Спробуй кордон пройти, якщо тобі не до 18 і менше 50-ти...

А що не так з перетином кордону до 50-ти?


Искал, но не нашел выход на посадку в самолёт. Вернулся домой.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:25

  Dear_Sir написав:
  IDAN написав:
  change_pm написав:Искал, но не нашел выход на посадку в самолёт. Вернулся домой.

Так вход искать нужно было :)
Ed_UA_rD
 
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