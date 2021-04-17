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Борги за комунальні послуги
будуть автоматично списувати...

Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21

Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...

Пропонуємо до обговорення:
Енергопостачальник YASNO ділиться порадами.

Дивися повний текст Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати з рахунків боржників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:22

Интересно: есть ли среди населения не отключенные должники, которые "продолжают накапливать долг" с 2019 года? Ну бред же, зачем пугать население долгами, которых не может возникнуть по определению?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:08

Re: Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати

Надеюсь Финансам хотя бы заплатили за эту журналажу.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:35

Radon насчет электричества да полный бред, а за централизованное отопление вполне реально.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:16

  Radon написав:Интересно: есть ли среди населения не отключенные должники, которые "продолжают накапливать долг" с 2019 года? Ну бред же, зачем пугать население долгами, которых не может возникнуть по определению?

Пока теща жила в селе приглядывая за своей мамой, ее сын (брат моей жены) припеваючи сам жил 5 лет не оплачивая за квартиру ни копейки. На квартиру арест наложили. Оплатил по полной 55000 грн. Повезло что квартира очень маленьких размеров, так бы мне пришлось гораздо больше раскошелиться. За 5 лет неуплаты никто ничего не отключил и не перекрыл.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 01:25

  p_a_l написав:За 5 лет неуплаты никто ничего не отключил и не перекрыл.


на суде нужно было применить срок исковой давности 3 года
и заплатить только за 3, а не за 5
а так все эти долги полностью высосаны из пальца
платить за коммуналку это забирать деньги у семьи и просто дарить их олигархам
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 06:38

Ерунда. Как только суд примет решение, а точнее приказ о погашении долга, его сразу можно обжаловать по целому ряду пунктов: не учтен исковой срок давности, отсутствие договора между поставщиком и потребителем, отсутствие доказательств, о том, что услуга предоставлена именно на указанную сумму.... И приказ автоматом отменяется.
tirr-an
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:19

Всё дорожает,одно радует, зарплата стоит на месте
vitdinaris
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:33

У менЯ сосед по комунальної квартири уже 10 лет не платит за комуналку сдает комнату и с квартирантів комуналку берет а платить не платит говорит ви все лохи а мне спишут прикривалися мамой на которой комнату гребет деньги и как с гуся вода
fedr777fedorovich
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:38

  uaprofi написав:
  p_a_l написав:За 5 лет неуплаты никто ничего не отключил и не перекрыл.


на суде нужно было применить срок исковой давности 3 года
и заплатить только за 3, а не за 5
а так все эти долги полностью высосаны из пальца
платить за коммуналку это забирать деньги у семьи и просто дарить их олигархам

Суд был без нашей стороны. Сын тупо забил на все. Узнали только когда теща приехала и увидела и платежки, и кучу судебных исков.
p_a_l
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