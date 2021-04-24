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Оно заразное: бацька
тоже чокнулся?

Оно заразное: бацька тоже чокнулся?
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 01:07

Оно заразное: бацька тоже чокнулся?

Возможно. Но скорей это нагнетание истерии по заданию путлера. Боятся. Смертельно боятся заигравшиеся и заворовавшиеся вечные правители-старперы, у которых руки по локоть в крови. Боятся, что народ Беларуси возьмет в руки оружие. Боятся, что Украина окажется крепким орешком и нанесет рашистским оккупантам такой вред, что это станет концом путлеровского режима. А вообще, все это очень стремно - такое впечатление, что готовится какая-то мегапровокация с целью нападения на нас. Сильно рейтинг у путлера падает, поэтому убивать нас хотят если не погнать белорусов, то использовать их страну как плацдарм для нападения.
Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-​то на границе шевельнется», — рассказал Лукашенко, отметив, что такая необходимость вряд ли наступит.
«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления», — пояснил Лукашенко.

И это после недавнего бредового заяяления о совместном с патрушевым (тем чуваком, что взрывал дома в москве гексогеном-сахаром с целью оправдания 2-го нападения на Ичкерию для поднятия рейтинга кооператива озеро) раскрытии покушения на эту путлеровскую шестерку, поедания его детей (давно взрослых) и захвата телецентров и радио. Радио, Карл. В 21-м веке.
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