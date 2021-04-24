Оно заразное: бацька тоже чокнулся?

Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется», — рассказал Лукашенко, отметив, что такая необходимость вряд ли наступит.
«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления», — пояснил Лукашенко.
И это после недавнего бредового заяяления о совместном с патрушевым (тем чуваком, что взрывал дома в москве гексогеном-сахаром с целью оправдания 2-го нападения на Ичкерию для поднятия рейтинга кооператива озеро) раскрытии покушения на эту путлеровскую шестерку, поедания его детей (давно взрослых) и захвата телецентров и радио. Радио, Карл. В 21-м веке.