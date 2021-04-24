Журнал «Рейтинг» опублікував список 200 найбільших компаній за сумою податкових платежів за 2020 рік.
Дивися повний текст Google в Україні заплатила $100 млн податків: рейтинг компаній за відрахуваннями до бюджету.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 09:59
Google в Україні заплатила $100 млн податків: рейтинг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google в Україні заплатила $100 млн податків: рейтинг компаній за відрахуваннями до бюджету.
Додано: Нед 25 кві, 2021 11:02
Re: Google в Україні заплатила $100 млн податків: рейтинг...
Новая почта на 14 месте, а Укрпочта на 40.
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