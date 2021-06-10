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Депутати збільшили витрати на суди на 600 мільйонів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 чер, 2021 20:07
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає збільшення витрат на діяльність судів на 600 млн грн за рахунок зменшення на цю ж суму витрат на участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.
Дивися повний текст Депутати збільшили витрати на суди на 600 мільйонів за рахунок паралімпійців
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