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Депутати збільшили витрати на
суди на 600 мільйонів за...

Депутати збільшили витрати на суди на 600 мільйонів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:07

Депутати збільшили витрати на суди на 600 мільйонів за...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає збільшення витрат на діяльність судів на 600 млн грн за рахунок зменшення на цю ж суму витрат на участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

Дивися повний текст Депутати збільшили витрати на суди на 600 мільйонів за рахунок паралімпійців.
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