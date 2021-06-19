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Один айтішник приносить економіці
країни понад 22 тисячі...

Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:10

Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі...

Пропонуємо до обговорення:
За 7 років експортні надходження в економіку країни від IT-індустрії зросли в 3 рази.

Дивися повний текст Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі доларів (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:15

Re: Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі

Только вот даже если он был зелебобик - то всё равно подумывает о том чтобы свалить.
https://www.facebook.com/shkrid/posts/4157771254266820
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:23

Re: Один айтішник приносить економіці країни понад 22 тисячі

С каких это пор атишники -програмуны стали инженерами
Asing
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:59

Asing
С тех пор как появилась профессия Software Engineer: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineer

учите матчасть.
dan15
 
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