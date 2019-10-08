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Обов'язки вкладника банку

Обов'язки вкладника банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:24

Обов'язки вкладника банку

Пропонуємо до обговорення:
Відкриваючи в банку депозитний або поточний рахунок, вкладник набуває не тільки права, а й певні зобов’язання.

Дивися повний текст Обов'язки вкладника банку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:24

Кстати, интересно, если предпринимательские налоги заплатить со счёта физика, то это будет "проведение операций, связанных с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности" и атата? Вроде, как и связано, но почему-то, если в налоговый личный кабинет зайти, как физик, то там и долги предпринимателя видать и заплатить технически можно откуда угодно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:37

  moveton написав:Кстати, интересно, если предпринимательские налоги заплатить со счёта физика, то это будет "проведение операций, связанных с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности" и атата? Вроде, как и связано, но почему-то, если в налоговый личный кабинет зайти, как физик, то там и долги предпринимателя видать и заплатить технически можно откуда угодно.

Тут больше про "наоборот" имеется в виду: не получать на счет физика оплату за услуги/товары ФОПа -- расходы у нас мало кому интересны (за исключением "финансирования терроризма" и вот этого всего).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:52

_hunter, так отож, что про наоборот всё очевидно, но журналисты предпочитают эту очевидность периодически повторять. А вот про возможность физику заплатить за предпринимателя я тут ни разу статьи не видел. По текущим повторениям очевидности - типа нельзя, но терзают смутные сомнения.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:10

Вкладник звучит так же убого и совково как и жилец. Клиент банка, владелец счёта. Но не вкладник, особенно если это кредитная карта на которую клиент вообще ничено не вкладывает.
vitaliy_berdinskikh
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