Відкриваючи в банку депозитний або поточний рахунок, вкладник набуває не тільки права, а й певні зобов’язання.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:24
Обов'язки вкладника банку
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Дивися повний текст Обов'язки вкладника банку.
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:24
Кстати, интересно, если предпринимательские налоги заплатить со счёта физика, то это будет "проведение операций, связанных с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности" и атата? Вроде, как и связано, но почему-то, если в налоговый личный кабинет зайти, как физик, то там и долги предпринимателя видать и заплатить технически можно откуда угодно.
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:37
Тут больше про "наоборот" имеется в виду: не получать на счет физика оплату за услуги/товары ФОПа -- расходы у нас мало кому интересны (за исключением "финансирования терроризма" и вот этого всего).
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:52
_hunter, так отож, что про наоборот всё очевидно, но журналисты предпочитают эту очевидность периодически повторять. А вот про возможность физику заплатить за предпринимателя я тут ни разу статьи не видел. По текущим повторениям очевидности - типа нельзя, но терзают смутные сомнения.
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:10
Вкладник звучит так же убого и совково как и жилец. Клиент банка, владелец счёта. Но не вкладник, особенно если это кредитная карта на которую клиент вообще ничено не вкладывает.
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