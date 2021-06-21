Китайська компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини Coronavac від коронавірусу.
Дивися повний текст Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:56
Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|