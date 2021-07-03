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Ціни на квартири піднімуть
слідом за подорожчанням...

Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 15:26

Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...

Пропонуємо до обговорення:
Лише близько 10% всіх ріелторів в Україні працюють в правовому полі і платять податки.

Дивися повний текст Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням ріелторських послуг.
R2
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Все правильно з точки зору криворізької школи економіки - дерти з пересічних по максимуму, відволікати увагу дешевими піар новинами про мільярд посаджених дерев та сотні тисяч доріг і у всьому поганому звинувачувати бариг-мародьорів!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 15:45

Риелторы не нужны как прослойка (договор можно скачать в инете, реестры открыты и так) для большинства сделок.

ФБ страничка для поиска квартир без риелторов: https://uk-ua.facebook.com/groups/rieltory.zlo/
forthegranny
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:25

maxprofit
Бажаєте коментувати по темі уважно читайте постанови,а постійне "взагалі" лайно вже не цікаво і дістало.Уточнюю не є прихильник влади,але чесно задовбали.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:43

Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...

Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням ріелторських послуг.

Вообще не вижу какой либо взаимосвязи между ценами на квартиры - и платой некоторых участников рынка за услуги этих мошенников.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 17:09

Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...

forthegranny написав:Риелторы не нужны как прослойка (договор можно скачать в инете, реестры открыты и так) для большинства сделок.

ФБ страничка для поиска квартир без риелторов: https://uk-ua.facebook.com/groups/rieltory.zlo/
Эта страничка создана риелторами как раз
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 17:35

Кто то очень сильно раздувает пузырь на рынке недвижимости. Статьи о повышении цен, печатают через день.
122kiev
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:00

Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...

Золотые слова. Лучше бакс хомячить
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:08

  Faceless написав:
forthegranny написав:Риелторы не нужны как прослойка (договор можно скачать в инете, реестры открыты и так) для большинства сделок.

ФБ страничка для поиска квартир без риелторов: https://uk-ua.facebook.com/groups/rieltory.zlo/
Эта страничка создана риелторами как раз

Тоже замечал неадекватность предложений с этой страницы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:43

  122kiev написав:Кто то очень сильно раздувает пузырь на рынке недвижимости. Статьи о повышении цен, печатают через день.

Совершенно верно! Трещит уже этот пузырь, а значит в ближайшее время лопнет. Когда все вокруг кричат: "Покупай-покупай, будеттокадорожать!!!", значит надо немного подождать и взять в разы дешевле : )
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